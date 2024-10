"Nie ukrywam, że miałam pewne wątpliwości... Trzeba było mnie trochę poprzekonywać, żebym wróciła do tej przygody. Moje dziecko zapytało mnie, czym jest ta 'Rodzinka.pl'? I wtedy puściłam mu nasz serial. Czasem mnie prosi, żebym puściła mu te wcześniejsze odcinki, kiedy chłopcy byli tacy mali, w jego wieku. Jak go zapytałam, czy chciałby, żebym znowu wróciła na plan 'Rodzinki', to podskoczył i powiedział, że absolutnie tak. I to była ostateczna karta przetargowa, która zdecydowała o tym, że się zgodziłam" - przyznała Kożuchowska.