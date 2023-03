Małgorzata Rozenek-Majdan dostała wyjątkowy prezent od syna. Jest wzruszające nagranie

Radosław Majdan na swoim instagramowym profilu właśnie opublikował wzruszające nagranie. 2,5-letni Henryk zaskoczył mamę wyjątkowym prezentem. To, co syn Małgorzaty Rozenek-Majdan zrobił dla niej z okazji Dnia Kobiet, zachwyciło internautów. Od razu okrzyknięto go małym dżentelmenem.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie publikuje w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia / VIPHOTO/East News / East News