Małgorzata Rozenek-Majdan pokochała aktywny styl życia. Siłownia to jej drugi dom

Małgorzata Rozenek-Majdan zawsze mogła pochwalić się smukłą sylwetką. Kilka miesięcy temu postanowiła jednak popracować nad kondycją fizyczną. Wybrała się na obóz prowadzony przez trenerkę gwiazd Annę Lewandowską. Ćwiczenia sprawiały jej trudność. Celebrytka nabrała motywacji do działania i podjęła wyzwanie.

Po zakończeniu obozu Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła ostro zabrać się za siebie. Zaczęła regularnie uczęszczać na treningi i ćwiczyć pod czujnym okiem trenerów personalnych. "Perfekcyjna pani domu" zadbała także o zdrową dietę. Mimo natłoku zajęć nie zrezygnowała z troski o kondycję. Jeśli sytuacja tego wymagała, przychodziła na siłownie jeszcze przed świtem. W relacjach na InstaStory motywowała swoje obserwatorki zaznaczając, że nie ma rzeczy niemożliwych. "Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć sukces praktycznie we wszystkim: dać z siebie wszystko" - tłumaczyła Rozenek-Majdan na Instagramie.

Reklama

Już po kilku tygodniach morderczych treningów Małgorzata Rozenek-Majdan mogła pochwalić się spektakularnymi efektami ćwiczeń. Gwiazda sporo schudła i wyrzeźbiła mięśnie. Świeżo upieczona prezenterka "Dzień Dobry TVN" mimo osiągnięcia celu, nie odpuszcza. Pokochała aktywny tryb życia i nie ma zamiarów z niego rezygnować.

Instagram Post Rozwiń

Fani martwią się o Małgorzatę Rozenek-Majdan. "Gosiu nie chudnij już"

Wiele osób w komentarzach pod filmami z treningów gratuluje Małgorzacie Rozenek-Majdan zawziętości i uporu. Są też tacy internauci, którym przemiana celebrytki się nie podoba. Niektórzy obserwatorzy gwiazdy martwią się o swoją ulubienicę. Twierdzą, że zatraciła się w treningach i schudła za bardzo.

Małgorzata Rozenek-Majdan wczoraj opublikowała na Instagramie nowy wpis. Zaprezentowała swoim fanom serię zdjęć. Zapozowała wraz z mężem, Radosławem Majdanem. W komentarzach internauci zwrócili uwagę na wychudzone nogi gwiazdy. "Kochana już więcej nie chudnij..." - pisali zaniepokojeni fani.

Gosiu nie chudnij już.

Nogi trochę za chude. "Gonia skończ z dietą"

Nogi... dramat - możemy przeczytać w komentarzach.

Instagram Wideo Rozwiń

Fani Małgorzaty Rozenek-Majdan w odpowiedziach do komentarzy zawzięcie bronili swojej idolki. "Jak można napisać publicznie 'za chude nogi'??? Chciałybyście również być publicznie oceniane? Biorąc pod uwagę, że każda z Was ma inny gust, to każda usłyszała by na swój temat mnóstwo negatywnych komentarzy. Ciekawe jaki byłby Wasz nastrój po przeczytaniu tych wszystkich nieprzychylnych opinii..." - napisała jedna z obserwatorek gwiazdy.

To chore jak niektórzy czują przyzwolenie na wyrażanie swojej opinii na temat Pani wyglądu, opinii o którą nikt nie prosił. Jak ma być dobrze?! Jak małe dziewczynki mają czuć się pewne siebie skoro dorosła kobieta kobiecie wbija szpilkę. Czemu takie komentarze mają służyć nie wiem. Wygląda Pani pięknie i kropka zgodziła się inna inetrnautka.

Instagram Wideo Rozwiń

***

Zobacz również:

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski rozstali się. Wydali wspólne oświadczenie

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała nagranie z mężem. "Miłość jak u nastolatków"

Kourtney Kardashian znów zachwyca. Co za stylizacja!