Małgorzata Rozenek-Majdan - od Perfekcyjnej Pani Domu do... Kim Kardashian!

Małgorzata Rozenek-Majdan przez lata była dla telewidzów synonimem klasy i elegancji. Wciąż w dużej mierze tak jest, ale na przestrzeni lat styl Małgorzaty Rozenek-Majdan ewoluował i zyskał nieco pikanterii oraz kobiecości.

Małgorzata Rozenek-Majdan wie, jak zwrócić na siebie uwagę! Ale stopy!

Małgorzata Rozenek-Majdan planuje wrócić do szkoły. „Myślę o tym bardzo poważnie”

Kim Kardashian promuje swoją bieliznę! Zachwyca na zdjęciach

To dlatego Kim Kardashian chce rozwieść się z Kanye Westem. Wyjawiła powód Początek zmiany stylu gwiazdy można zauważyć w momencie, gdy zaczęła spotykać z Radosławem Majdanem, czyli w 2013 roku. Wówczas zaczęła pokazywać się w kusych sukienkach i większych dekoltach.

Niektórym te zmiany nie przypadły do gustu i złośliwi mówili, że matce wówczas jeszcze dwójki dzieci nie wypada tak wyglądać. Ona sama śmiała się z tych słów i eksperymentowała z modą.

Dziś sama wyznacza trendy, a niedawno została właścicielką firmy ubraniowej, która cieszy się sporą popularnością wśród jej fanek.

Reklama

Ostatnie, najnowsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek-Majdan znów przypadły do gustu jej wielbicielom, a nie zabrakło także porównań do innych gwiazd. Niektórzy porównywali celebrytkę do Jennifer Lopez, a inni zaś do... Kim Kardashian!

Instagram Post

Zobacz również: Małgorzata Rozenek-Majdan: Nigdy nie mówi o pierwszym mężu... Kim jest Łukasz Bukaczewski?

Co łączy Małgorzatę Rozenek-Majdan z Kim Kardashian? Włosy, makijaż, styl ubierania się, a może jeszcze coś innego?

Przyglądając się zdjęciom Małgorzaty Rozenek-Majdan faktycznie można znaleźć podobieństwa do tej drugiej, wielkiej gwiazdy!

Podobnie jak Kim, Rozenek-Majdan mimo swojego wieku, może poszczycić się piękną sylwetką i to po trzech ciążach. Kim Kardashian była w dwóch ciążach, które bardzo nadszarpnęły jej zdrowie, ale finalnie udało jej się ciężką pracą wrócić do nienagannej sylwetki.

Dziś patrząc na obydwie panie, trudno od nich oderwać wzrok. Zarówno Kim Kardashian, jak i Małgorzata Rozenek-Majdan kochają piękne makijaże i proste fryzury i często bywają w gabinecie medycyny estetycznej, gdzie pomagają naturze.

Pełne usta, brak zmarszczek i idealne rysy twarzy, to ich znaki rozpoznawcze. Finalnie panie wybierają podobne stylizacje - takie, które podkreślą boskie ciała gwiazd.

Czy faktycznie już teraz możemy mówić o Małgorzacie Rozenek-Majdan jako o polskiej Kim Kardashian? Patrząc na kariery jakie robią na wielu płaszczyznach te dwie gwiazdy, spokojnie możemy uznać byłą Perfekcyjną Panią Domu za nową Kardashian!

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:

Kim Kardashian wygina się na karaibskiej plaży. Celebrytka wzięła udział w wyjątkowej sesji

Kim Kardashian pokazała "gumową" łydkę. Zaszalała z retuszem?

Rozenek-Majdan szczerze o Wojewódzkim: "Szkoda mi czasu na konflikt"