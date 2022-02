Małgorzata Rozenek-Majdan na premierze filmu Patryka Vegi

Małgorzata Rozenek-Majdan to gwiazda, której żadne zawodowe wyzwanie nie jest straszne. W swojej pracy podejmowała się już wielu wyjątkowych zadań.

Małgorzata Rozenek - Majdan zdradziła, na co wydała pierwszą pensję! Tym razem, gdy otrzymała propozycję zagrania w filmie u Patryka Vegi, postanowiła spróbować swoich sił jako aktorka.



Zdaniem koleżanek z planu - Zofii Zborowskiej-Wrony i Anny Muchy - jak na osobę przez szkoły aktorskiej i jakiegokolwiek doświadczenia w tej branży, Małgosi debiut poszedł znakomicie.



Teraz pracę Gosi będą mogli ocenić także i fani, bo film "Miłość, seks & pandemia" jest dostępny w kinach już od 4 lutego.



1 lutego 2022 roku odbyła się premiera tego dzieła, a na niej pojawiły się oczywiście same sławy, w tym i Małgorzata Rozenek-Majdan, której towarzyszył dumny z żony Radosław Majdan.



Gwiazda jak zawsze zachwyciła wyglądem i skrupulatnie dobraną stylizacją. Uwagę zebranych najbardziej skupiły odsłonięte, długie i zgrabne nogi, a na stopach wyjątkowe szpilki.



Czarne szpilki ozdobione piórami pięknie ozdobiły stopy Małgosi i były najważniejszą ozdobą kreacji. To nie pierwszy raz, kiedy celebrytka zachwyciła tym, co ma na stopach.



Rozenek-Majdan ma w swojej szafie sporą kolekcję butów i nie ukrywa, że jest ich miłośniczką. Drogie modelek szpilek często grają główną rolę w całej stylizacji i to nie pierwszy raz, kiedy Małgorzata zachwyciła swoim wyborem!





