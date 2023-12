Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie

Gwiazdy Kasia Kowalska jak nastolatka. Zapowiedziała rocznicową trasę W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek-Majdan sporo czasu poświęca aktywności fizycznej. Treningi zdominowały jej codzienność do tego stopnia, że celebrytka zdecydowała się ograniczyć aktywność w mediach społecznościowych. Obawiała się, że pokazywanie internautom jedynie relacji z siłowni może okazać się dla nich nudne.

Małgorzata Rozenek-Majdan swego czasu musiała się zmierzyć z uszczypliwymi komentarzami na temat techniki wykonywanych ćwiczeń. Szybko jednak zareagowała i w kolejnym poście podkreśliła, że początki ze sportem nigdy nie są łatwe i mimo niedociągnięć nie warto się poddawać.

Celebrytka stara się jednak coraz więcej publikować w mediach społecznościowych, a treningowe treści przeplata również zdjęciami z wielkich wyjść, czy też domowego zacisza. Fani reagują na nowe posty w ekspresowym tempie, a to pokazuje, że wręcz z niecierpliwością czekają na aktywność celebrytki na Instagramie.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan dzieli się z internautami codziennością / Mateusz Grochocki/East News / East News

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała umięśnioną sylwetkę

Influencerka w weekendowy poranek pokazała na Instagramie, jak spędza wolny czas, leżąc na kanapie w towarzystwie psów. Jak się okazało, Małgorzata Rozenek-Majdan nie spędziła dnia w łóżku. Niedługo później podzieliła się nagraniem z siłowni i pokazała, jak wykonuje poszczególne ćwiczenia.

Instagram Rolka Rozwiń

Uwadze internautów nie umknął beżowy kombinezon, który dokładnie podkreślił jej umięśnioną sylwetkę. W komentarzach pojawiły się niemal same słowa zachwytu. Fanom ciężko było oderwać wzrok. "Uwielbiam obserwować, do czego zdolne jest ciało, świetna praca", "Jesteś niesamowita. Podziwiam", "Świetna robota i cudowna sylwetka", "Uwielbiam tę motywację do działania. Wspaniałe efekty. Kobiety są silne" - pisali internauci.

