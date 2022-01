Małgorzata Rozenek-Majdan swoją karierę w mediach rozpoczęła już kilkanaście lat temu. W 2007 roku pojawiła się gościnnie w programie "Zacisze gwiazd", później regularnie występowała w programach Polsat Cafe, a od 2012 roku związana jest zawodowo z TVN.

W latach 2012–2014 Rozenek prowadziła program "Perfekcyjna pani domu", który cieszył się ogromną popularnością, nie tylko wśród nieradzących sobie z chaosem w domu kobiet. Prezentera była także jurorką w "Bitwie o dom", "Project Runway", a od 2016 roku wspiera krnąbrne nastolatki w programie "Projekt Lady".

Rozenek-Majdan prowadziła również takie programy jak "W dobrym stylu" (2016), "Warsztat urody" (2018) i "Poczuj się jak Małgosia Rozenek" (2019) i była bohaterką kontrowersyjnego "Rozenek cudnie chudnie" (2021).

Wraz z mężem, Radosławem Majdanem Małgorzata wystąpiła także w programie rozrywkowym "Azja Ekspress" i reality show "Iron Majdan".

Małgorzata Rozenek - Majdan zdradziła na co wydała pierwszą wypłatę. Zaskoczeni?

Choć dziś Małgorzata Rozenek-Majdan nie może narzekać ani na brak pracy, ani na niedostatek pieniędzy, to wciąż doskonale pamięta, na co wydała swoją pierwszą wypłatę. W rozmowie z Jastrząb Post gwiazda wyjawiła, że od razu poszła do ulubionego jubilera.

– Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam sobie taki pierścionek, o którym marzyłam. I miałam przyjemność w tym, że sama go sobie kupiłam. Miałam takie poczucie, że właśnie realizuję jakąś potrzebę sama. I naprawdę dało mi to takie fajne zadowolenie

– zdradziła.



To nie powinno dziwić, bo w jednym z wywiadów Rozenek - Majdan zdradziła już kiedyś, że jest typową "sroką" i ma w domu naprawdę sporo biżuterii. Część tych cacek z pewnością dostaje od męża, ale przecież sama jest też ambasadorką jednej z marek biżuteryjnych i ma na koncie wiele współprac z firmami, które chętnie zasypują ją prezentami.



Bez wątpienia jednak ta pierwsza, kupiona za zarobione ciężko pieniądze biżuteria ma do dziś specjalne miejsce w jej pamięci.

