Małgorzata Rozenek w oryginalnych spodniach

Małgorzata Rozenek-Majdan dołączyła niedawno do obsady programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN", spełniając tym samym jedno ze swoich zawodowych marzeń.

Na co dzień gwiazda pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Małgorzata Rozenek należy bowiem do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, doskonale zdając sobie sprawę z tego, jak dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Regularnie publikuje posty, pokazując swoją codzienność.

Niedawno podzieliła się z fanami zdjęciami, na których pozuje w skórzanych, wiązanych na bokach spodniach, czarnej marynarce oraz wysokich, połyskujących butach na platformie. Stylizacja podzieliła internautów.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła już Katarzyna Cichopek

Cena tych spodni zwala z nóg. Internauci są podzieleni

Małgorzata Rozenek doskonale wie, jakie trendy obowiązują w danym sezonie. Jej stylizacje zdają się być zawsze dokładnie dobrane i przemyślane. Wiele kobiet uwielbia styl gwiazdy, inspirując się na jej modowych wyborach. Tym razem outfit podzielił internautów.

Wiele emocji przysporzyła cena oryginalnych spodni. To model jednej z polskich marek, które w sklepie internetowym kosztują 1 800 złotych.

Pod zdjęciem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Wśród wielu komplementów znalazły się również nieco mniej pochlebne słowa. Małgorzacie Rozenek zarzucono między innymi, że ta nie umie ubrać się stosownie do sytuacji.

Zobacz również: Przerażająca wizja wróżbity Macieja. To czeka nas już niebawem