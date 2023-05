Marcelina Zawadzka już go nosi. To hit sezonu. „Nie z tej galaktyki”

Gwiazdy

Marcelina Zawadzka podzieliła się serią nowych zdjęć na Instagramie. Popularna prezenterka pozuje w zmysłowych pozach, co nie umknęło uwadze fanów. Gwiazda zaprezentowała się w kwiecistym komplecie, który bez wątpienia jest hitem sezonu. „Pani jest nie z tej galaktyki. Pani by założyła namiot i też by pani wyglądała przepięknie” – napisał jeden z fanów. Gwiazda odpowiedziała.

Zdjęcie Marcelina Zawadzka postawiła na hit sezonu. Udowadania, że kwiaty niekoniecznie muszą kojarzyć się tylko z sukienkami / ADAM JANKOWSKI/REPORTER, / East News