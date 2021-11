Długo zastanawiałam się nad opisem do tego zdjęcia i coś nie pozwalało mi wstawić go tak o po prostu… bo czuje ogromny żal i smutek, mając już wiedzę na temat tego, co tam pod woda się dzieje…z naszego powodu… Tego, co my ludzie pozwalamy sobie robić, niszczyć i kaleczyć… ogrody wodne. Wiec to, co pragnę uczynić, to PRZEPROSIC, bo czuję się w obowiązku człowieczym przeprosić morza i oceany za to, co my ludzie robimy.

Marcelina Zawadzka