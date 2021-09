Marcelina Zawadzka poprowadzi show w Polsacie. W ramach przygotowań rąbie drewno

Marcelina Zawadzka ostatnie lata spędziła na planie programu "Pytanie na śniadanie" w TVP, ale gdy została odsunięta od prowadzenia tego formatu, zaczęła szukać nowych wyzwań. Wiemy już, że jednym z nich będzie rola gospodyni w programie "FARMA", w którym uczestnicy prowadzić będą pozbawione wygód życie na farmie - bez dostępu do internetu, prądu czy bieżącej wody.

Marcelina Zawadzka poprowadzi nowy show Polsatu w duecie z Iloną Krawczyńską, influencerką znaną z duetu ADiHD. Panie wspierać będą ochotników, którzy postanowili porzucić wygody dużych miast na rzecz ciężkiej pracy w gospodarstwie. Emisja programu planowana jest na wiosnę 2022 roku.





Marcelina Zawadzka zamieszka na farmie? Miss Polonia trenuje rąbanie drewna

Reklama

Marcelina Zawadzka nie traci czasu i wszystko wskazuje na to, że rozpoczęła już przygotowania do nowego show Polsatu. Kilka dni temu na Instagramie Miss Polonia pojawiły się wiele mówiące fotki. Gwiazda pozuje na nich w luźnej stylizacji, ubrana w koszulę w kratę oraz leginsy i rąbie drewno.



- A jak Wam minął weekend? Koniec wakacji i wszędzie dzieje się naprawdę dużo zazwyczaj chce tam być ... być wszędzie ale tak przecież się nie da dobrze o tym wiemy. Trzeba znaleźć czas dla rodziny i np. rąbanie drzewa z tatą Przypomina mi się dzieciństwo:) Praktyczna praca daje spokój ducha. Nigdy nie będzie analizowana i poddawana opinii Pewnego zimowego dnia krzywo porąbane i rozszczepione kawałki drzewa znajdą się na palenisku, gdzie dadzą dokładnie tyle samo ciepła, co te najdoskonalsze.... - napisała pod zdjęciem nowa gospodyni "FARMY".



Czas spędzony na łonie natury i ciężki wysiłek fizyczny bez wątpienia pomogą Marcelinie wczuć się w sytuację uczestników programu. Jej nowe wcielenie spotkało się również z ciepłym przyjęciem fanów, którzy zasypali gwiazdę komplementami.





Instagram Post

Marcelina Zawadzka medytuje i motywuje fanów

Ciężka praca w otoczeniu natury to nie jedyny sposób Marceliny Zawadzkiej na relaks i złapanie oddechu - gwiazda wróciła niedawno z wyjątkowej podróży do Tajlandii. Miss Polonia 2011 pływała w oceanie, próbowała sportów wodnych, zwiedzała, a nawet odwiedziła ekologiczną... farmę:

To był mój najcudowniejszy dzień w Tajlandii Doświadczyć prawdziwie ekologicznej farmy ze wspaniałymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Pracują tutaj tez ludzie, którzyz różnych powodów wyjechali ze swoich krajów aby ... zaznać życia blisko natury, wykonują produktywną prace która potrzebna jest nam - ludziom! Daje to ogromne szczęście i spokój Czego chcieć więcej ... ? - napisała na Instagramie, dzieląc się z obserwatorami tym wyjątkowym doświadczeniem.

Instagram Post

Marcelina Zawadzka wykorzystała również swój pobyt w Tajlandii, by medytować i odnaleźć spokój. Na jednym ze zdjęć Miss Polonia medytuje na tarasie, ciesząc się spokojem i pięknym widokiem na ocean.



- Medytacja to ważna rzecz jaką możesz zrobić każdego dnia Modląc się mówisz do Boga medytując słuchasz jego odpowiedzi Gdy jest się na początku swojej drogi z medytacją w głowie może panować kompletny chaos i zgiełk Ma się wrażenie ze własny umysł próbuje Cie zgnieść... gdy jednak siedzisz w ciszy wystarczająco długo i wystarczająco często, zgiełk milknie a chaos rozprasza się. Następnie przychodzi spokój, który potrafi pomoc nam podczas całego dnia. Dzieki medytacji można uzyskać jasność umysłu i skupić się na ważnych rzeczach i zadaniach (naszych zadaniach:) - napisała.





Instagram Post

Czas spędzony w Tajlandii zdecydowanie obudził w Marcelinie nowe pokłady duchowości i dziś modelka i prezenterka chętniej dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami. W najnowszym poście zachęca obserwatorów do uwierzenia w "doskonały skutek" każdej sytuacji, którą napotkają w życiu. Trzymamy kciuki za nowy projekt Miss Polonia i wierzymy, że doskonale odnajdzie się w roli gospodyni na pełnej wyzwań "FARMIE".

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Love Island #NEWS”, odc. 1 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Marcelina Zawadzka pierwszy raz o nowych chłopaku. Ale przystojniak!



Salma Hayek skończyła niedawno 55 lat. Jest seksbombą!