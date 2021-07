"Tu i teraz to wszystko co mamy. Mimo to spędzamy mnóstwo czasu, odtwarzająca w pamięci przeszłość niczym kiepski film bez szczęśliwego zakończenia albo wybiegając myślami w przyszłość, która budzi w nas strach. Życzę nam aby nie umykało nam to co dzieje się dziś, abyśmy dostrzegli teraźniejszość bo przecież robi wszystko aby zwrócić na siebie uwagę #present #benow w tym tygodniu przykleję do telefonu kartkę ze słowem 'teraz', aby przypominała mi, że warto żyć każdą/ tą chwilą" - napisała Marcelina Zawadzka pod zdjęciem, które opublikowała.