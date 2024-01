Marcelina Zawadzka zachwyca kobiecą stylizacją. To must have tego sezonu

Marcelina Zawadzka nie przestaje zaskakiwać. Kiedy zima znów dała o sobie znać, gwiazda wyciągnęła z szafy ciepłą kurtkę, zestawiając ją w iście rockowej stylizacji. Wyszło nie tylko modnie i komfortowo, ale również kobieco i z pazurem. Obok takiego zestawienia nie sposób przejść obojętnie.

Zdjęcie