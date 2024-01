Spis treści: 01 Taylor Swift w modnej stylizacji. Oryginalny płaszcz to nie wszystko

Taylor Swift z pewnością nie narzeka na brak zajęć. Gwiazda spędza sporo czasu w studiu nagraniowym i zapewne przygotowuje się powoli do wznowienia bijącej wszelkie rekordy trasy koncertowej The Eras Tour. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali piosenkarkę, gdy zmierzała do Electric Lady Studios w Nowym Jorku. Artystka znów zwróciła na siebie uwagę swoją stylizacją.

Taylor Swift w modnej stylizacji. Oryginalny płaszcz to nie wszystko

Zdjęcie Taylor Swift w modnym płaszczu / Backgrid/East News / East News

W ostatnich dniach Swift dość często sięga po kolor zielony. Przykład? Na rozdanie Złotych Globów założyła długą, połyskującą sukienkę w odcieniu jasnej zieleni, która odsłaniała plecy. Gwiazda nie rezygnuje z tego koloru nawet w codziennych stylizacjach.

Tym razem założyła dzianinową sukienkę w kolorze butelkowej zieleni. Dobrała do niej czarne, połyskujące kozaki do kolan. "Grzeczną" stylizację podkręca supermodny płaszcz oversize w brązowym kolorze, który stanowi prawdziwą kropkę nad i stylizacji Swift. Piosenkarka dobrała do zestawu niewielką torebkę w karmelowym odcieniu.

W czwartek z kolei Swift zaprezentowała się w zielonej, welurowej i połyskującej sukience. Zestawiła ją z sięgającymi do połowy uda brązowymi kozakami w czarne wzory. Stylizację uzupełniła czarną torebką.

Stylizacje Swift to znak? Fani na tropie

Fani wierzą, że poprzez stylizacje piosenkarka daje im dyskretny znak do tego, że zamierza wydać kolejny album. Wielbiciele twórczości artystki typują, że może to być nowa wersja albumu "Reputation" z 2017 roku lub debiutancki album wokalistki z 2006 roku. Teorii na ten temat nie brakuje, a piosenkarka, póki co niczego nie potwierdza. Pod koniec października wydała nową wersję swojego słynnego albumu "1989", który pierwotnie ukazał się w 2014 roku.

Gwiazda od początku kariery uwielbia zamieszczać w swoich utworach, teledyskach czy materiałach promujących ukryte wiadomości. Fani gwiazdy zazwyczaj starają się je rozszyfrować. Wystarczy chociażby wspomnieć ostatnie teledyski takie jak "I can see you" ze "Speak now (Taylor’s Version)" czy "Karma" lub "Bejeweled" z "Midnights". Amerykańska piosenkarka umieściła w nich sporo tzw. "easter eggs", które były zapowiedzią kolejnych muzycznych przedsięwzięć.

Zdjęcie Taylor Swift w zielonej sukience / Backgrid/East News / East News

Nominacje do Grammy, albumy nagrywane na nowo

W najbliższym czasie Taylor czeka nie tylko wznowienie The Eras Tour, ale również gala rozdania nagród Grammy. Gwiazda zdobyła sześć nominacji, w tym za album roku "Midnights" i najlepszą piosenkę roku "Anti-hero". Czy uda się jej dołączyć kolejne statuetki do pokaźnej już kolekcji? Przekonamy się 4 lutego 2024 roku.

Taylor Swift ma na swoim koncie 10 albumów i cztery re-recordingi swoich wcześniej wydanych płyt, w tym m.in. "1989", "Red" czy "Fearless" nagranych pod szyldem Taylor’s Version. W czasie pandemii nagrała dwa albumy "Folklore" i "Evermore" - za pierwszy z nich otrzymała nagrodę Grammy w kategorii "Album roku". W październiku 2022 roku wydała album "Midnights", z którego pochodzą utwory takie jak "Anti-hero", "Bejeweled", "Karma" czy "Lavender haze".

