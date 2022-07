Głośne rozstanie gwiazdorskiej pary. Marcin Hakiel bardzo to przeżył

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek było jednym z najgłośniejszych i najbardziej szokujących w ostatnich latach. Gwiazdorska para była razem przez 14 lat. Patrząc z boku wydawało się, że tych dwoje tworzy zgrany zespół i niezmiennie darzy się nawzajem ogromnym uczuciem.

Oficjalny komunikat Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek, który pojawił się na Instagramie i mówił o definitywnym rozstaniu, zdziwił wszystkich. Para nie podała w nim powodu decyzji, zaznaczając, że ze względu na dobro dzieci, prosi o uszanowanie prywatności. Długo spekulowano, dlaczego małżeństwo Hakiela i Cichopek się rozpadło. Tancerz po kilku tygodniach milczenia postanowił zabrać głos w tej sprawie - jednocześnie potwierdzając domysły i rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Marcin Hakiel w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską przyznał, że powodem rozstania był romans Katarzyny Cichopek. "Moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, o więcej wolności, przestrzeni, ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. Nie byłem na to przygotowany" - powiedział dosadnie tancerz.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przeżyli wspólnie 17 lat / Piotr Molecki/East News / East News

Marcin Hakiel ma nową partnerkę? Mają spotykać się od kilku tygodni

Marcin Hakiel przyznał, że rozstanie z wieloletnią partnerką było dla niego bardzo bolesne. "Nie będę ukrywać, że sytuacja była dla mnie trudna. I wydaje mi się, że pomimo tego, że jestem mężczyzną, to ja się nie wstydzę tego, co przeżyłem, co przeżywam i co będę przeżywał. Tego rozstania. Po 17 latach związku nie wyobrażam sobie, że można wyłączyć guzik i przestać myśleć o tej drugiej osobie" - powiedział.

Wszystko wskazuje na to, że przepracował już trudne emocje i czuje się lepiej. Portal Plotek doniósł, że tancerz znalazł nową miłość. "Marcin uporał się już z rozstaniem z Kasią i stwierdził, że nie będzie zamykał się na nowe relacje. Nie szukał partnerki, ale ta się znalazła. Poznali się przez internet" - miał powiedzieć redakcji Plotka tajemniczy informator. Hakiel ma spotykać się z nową miłością od trzech tygodni.

Okazało się, że nadają na tych samych falach, co więcej, oboje są rodzicami. Adaś i Helenka mieli już poznać dziecko nowej lubej Hakiela. Bardzo się polubili, co dla Marcina miało olbrzymie znaczenia, ponieważ przez rozstanie z Cichopek Adaś i Helenka wiele przeszli doniósł informator Plotka.

Portal postanowił zweryfikować prawdziwość zdobytych informacji. W tym celu skontaktował się z zainteresowanym. Marcin Hakiel nie chciał szerzej komentować sprawy - nie potwierdził, ani nie zaprzeczył doniesień.

