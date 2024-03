Marina Łuczenko-Szczęsna sławę w Polsce zyskała jako piosenkarka. Na swoim koncie ma trzy albumy studyjne "Hard Beat", "On My Way" i "Warstwy". Prywatnie jest żoną znanego polskiego piłkarza Wojciecha Szczęsnego, obecnie bramkarza włoskiego klubu Juventus Turyn. Szczęsny gra również w reprezentacji Polski. Para ma syna Liama.