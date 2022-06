Mariola Bojarska-Ferenc to gimnastyczka artystyczna, instruktorka fitness i dziennikarka, znana głównie z promowania w mediach zdrowego stylu życia. Zawodowo związana była głównie z Telewizją Polską - w latach 90. prowadziła np. "Studio Urody" i "10 minut tylko dla siebie", propagowała aktywny wypoczynek i układała treningi callanetics, pilates czy body ballance.

Małgorzata Socha w zmysłowej czerwieni. Klasa sama w sobie! Mariola Bojarska-Ferenc jest także autorką kilku książek np. „Cudowny ruch”, „Zatrzymaj czas” czy „Moda bez metryki”, felietonów oraz filmów z treningami. W 2016 roku brała udział w szóstej edycji programu "Dancing withe the Stars. Taniec z gwiazdami".

Mariola Bojarska-Ferenc aktywnie działa także na Instagramie. Dziennikarka co jakiś czas dzieli się z fanami swoimi prywatnymi fotkami, na których wciąż zachwyca formą i świetną figurą. Od czasu do czasu wrzuca także filmiki ze swoich treningów, które są żywym dowodem na to, że gwiazda telewizji wciąż może się pochwalić kondycją i silnym, wysportowanym ciałem.

Mariola Bojarska - Ferenc zachwyca na zdjęciu w zielonym kostiumie

Na Instagramie Marioli Bojarskiej - Ferenc pojawiła się właśnie fotka, na której pozuje ubrana w zielony strój kąpielowy i i białą koszulę. Strój doskonale podkreślił lekką opaleniznę dziennikarki oraz jasny kolor włosów.

Jak podoba wam się 61-letnia dziennikarka w takim wydaniu? Faktycznie czas się dla niej zatrzymał?

Zdjęcie Mariola Bojarska-Ferenc / Artur Zawadzki/Reporter/ TRICOLORS / East News

