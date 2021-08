Marta Manowska schudła na wakacjach

Marta Manowska to ulubienica widzów TVP i programów "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości". Prowadząca zaskarbiła sobie sympatię telewidzów otwartością, uśmiechem i ciepłem, którym obdarza uczestników.

Gwiazda poza planem zdjęciowym bardzo pilnuje swojej prywatności i dzieli się z fanami tylko tym, o czym sama zdecyduje.



Niechętnie mówi o życiu uczuciowym, ale za to chętnie chwali się swoimi wyprawami! Marta Manowska obecnie przebywa w Grecji, gdzie postanowiła spędzić urlop.



Piękna wyprawa robi wrażenie na internautach, którzy zachwycają się publikowanymi przez Martę zdjęciami. Jedno rzuciło się najbardziej w oczy fanów Marty - jej zgrabna sylwetka.



Internauci nie szczędzili jej komplementów w komentarzach pod zdjęciem. Trudno nie zauważyć, że Marta Manowska zgubiła zbędne kilogramy i teraz cieszy się doskonałą figurą.



Z pewnością zdrowa, zbilansowana dieta, bogata w warzywa i ryby bardzo pomogła jej w uzyskaniu tak świetnych efektów. Do tego trudno oderwać wzrok od jej rozpromienionej, uśmiechniętej twarzy.



Wakacje ewidentnie służą Marcie i chyba nie ma w najbliższych planach powrotu do Polski.

