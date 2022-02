Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie w ważnej sprawie. Nie kryła złości

Martyna Wojciechowska już niejednokrotnie mówiła o sile kobiet, chętnie popiera działania mające na celu promowanie równouprawnienia, wspierania kobiet w ich dążeniach do celu i chętnie też promuje naturalność wśród kobiet i to, że ludzkie ciało nie jest idealne, a filtry i retusz zdjęć wprowadza zakłamanie w obecnych czasach.

Fani uwielbiają ją za szczerość i takie podejście do tematu kobiet i kobiecości. Często w swoich mediach społecznościowych publikuje zdjęcia bez retuszu i w oszczędnym makijażu lub w ogóle bez niego.



Tym razem jednak dziennikarka i podróżniczka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami wyjątkowymi zdjęciami - takimi, na których nie wygląda korzystnie, a zostały one wykonane swego czasu przez paparazzi.



Opis tych zdjęć nieco zaskoczył internautów, a sama Martyna była w nim niezwykle szczera.



"TO JA 10 LAT TEMU NA CHYBA NAJGORSZYM ZDJĘCIU W ŻYCIU. Każdy ma jakąś niekorzystną fotkę, prawda? Tylko zwykle postanawia skasować ją zaraz po zrobieniu. A co jeśli paparazzo zaczekał na Twój zły dzień, na najmniej korzystny moment, na krzywą minę (na przykład jak zaczynasz kichać), zrobił zdjęcie, wybrał najgorsze i puścił je w świat? A potem oglądasz je na łamach poczytnych tabloidów albo na plotkarskich portalach? A internet, jak wiadomo, nie zapomina. Na dokładkę dostajesz setki komentarzy od "życzliwych", oceniających Twój wygląd. Że "gruba", że "zaniedbana", że chyba "tej pani to już dziękujemy" i "nawet kijem bym jej nie popchnął". A przechodzisz akurat bardzo zły okres w swoim życiu i zwyczajnie nie masz siły się pindrzyć żeby wyjść po kawę na rogu ulicy. Co wtedy? Nigdy nie wiesz, co dzieje się u człowieka, o którym mówisz czy piszesz. Nigdy. Więc się powstrzymaj od wypowiadania swojej opinii na ten temat. Proszę - wyznała szczerze Martyna Wojciechowska.

W dalszej części wpisu Wojciechowska wspomniała o tym, że będąc w ciąży to właśnie Zofia Zborowska-Wrona miała podobne niemiłe doświadczenie i to właśnie o tym porozmawia z nią w najnowszym odcinku swojego programu "Dalej", który dostępny jest na platformie YouTube.



Fani wspierają Martynę Wojciechowską

Fani zgodzili się w pełni z tym, co napisała Martyna w swoim poście i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach:



"Tak i słynne 'więcej dystansu do siebie, tobie to nic nie można powiedzieć!' A może tak zamiast 'więcej dystansu' to 'więcej empatii'?", "Kichanie nigdy nie będzie wyglądać korzystnie. Na zdrówko", "Ludzie powinni czasem spojrzeć w swoje lustro i zająć się w końcu swoim życiem. Każdy każdego ocenia a często siebie nie widzi" - pisali internauci.



Wiele osób czeka na rozmowę Martyny i Zofii, w której z pewnością zostanie poruszony temat wyglądu w dzisiejszych czasach.



