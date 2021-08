Martyna Wojciechowska przerażona! Mocne słowa!

"Z wielkim niepokojem i smutkiem śledzę wiadomości. AFGANISTAN ponownie znalazł się pod władzą Talibów. Wczoraj została przejęta stolica, czyli KABUL. Dotychczasowy prezydent, Aszraf Ghani, opuścił już kraj. W ekspresowym tempie wyjeżdżają pracownicy ambasad i obcokrajowcy. Państwa ściągają swoich obywateli do domu… A CO Z MIESZKAŃCAMI?! Talibowie to skrajnie fundamentalistyczny ruch islamski. W 1996 roku doszli do władzy i ogłosili tzw. Islamski emirat. Podczas ich rządów powszechnym widokiem były publiczne egzekucje i chłosty, zakazano zachodnich filmów i książek. Słynęli z brutalności w realizowaniu swoich założeń. Zgotowali też w Afganistanie prawdziwe piekło na ziemi dla Kobiet…. Talibowie egzekwowali ścisłą wersję prawa szariatu. Kobiety były przeważnie pozbawione możliwości pracy lub nauki, zamykane w swoich domach, chyba że towarzyszył im męski opiekun. W 2001 roku po ataku na WTC ich rządy zostały obalone" - napisała Martyna Wojciechowska w swoich mediach społecznościowych.