Marzena Rogalska to znana, lubiana polska dziennikarka oraz prezenterka radiowa i telewizyjna. Jest także autorką wielu powieści. Przed laty prowadziła audycje w RMF FM, Radiu Kolor, Antyradiu, a także Radiu Złote Przeboje, gdzie pracuje do dziś. Przez długi czas związana była również z Telewizją Polską, a widzowie kochali ją za współtworzenie programów: "Pytanie na śniadanie", "Dzieciaki górą", "Kocham Cię Polsko", "To był rok" i innych.

W lutym 2021 roku podjęła jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu - postanowiła odejść z TVP po kilkunastu latach współpracy. Obecnie jest jedną z prowadzących talk show "Miasto kobiet" stacji TVN Style.

Marzenia Rogalska w mediach społecznościowych

Poza udzielaniem się w radiu i telewizji, Marzena Rogalska angażuje się też w prowadzenie konta w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją obecnie 262 tys. internautów. 52-letnia dziennikarka publikuje tam przeróżne treści - kadry z codziennego życia, wspomina o ważnych wydarzeniach, inicjatywach i akcjach. Ponadto prowadzi niekiedy spotkania live z innymi znanymi osobami. Na profilu Rogalskiej nie brakuje też zdjęć i nagrań z zagranicznych wyjazdów, na które prezenterka pozwala sobie od czasu do czasu. Tym razem destynacja jest naprawdę godne pozazdroszczenia, bowiem jak wiemy z Instagrama, Rogalska od kilku dni wraz z przyjaciółkami relaksuje się na Sri Lance.

Rogalska w wakacyjnych kreacjach. Fani zachwyceni

Z materiałów, które zamieszcza w sieci można wywnioskować, że na azjatyckiej wyspie czuje się jak ryba w wodzie! Zakłada wspaniałe, wakacyjne kreacje, w których z uśmiechem na twarzy pozuje w blasku słońca, obserwuje zachody na rajskich plażach i korzysta z tamtejszych dobrodziejstw natury - to wszystko jak do tej pory udało nam się podejrzeć na profilu dziennikarki.

Fani są zachwyceni zdjęciami i filmikami, które publikuje Rogalska. Są oczarowani jej wdziękiem i pozytywnym nastawieniem do życia. Żartobliwie porównują ją nawet do syreny, która wyszła z morza.

Piękna stylizacja, cudnie Pani wygląda.

Syrena wyszła z toni morza. komentowali fani

Nie zabrakło też życzeń miłego wypoczynku, od innych znanych prezenterów. Jeden z postów skomentowała nawet Hanna Lis.

Cuuuuuuudnie Rogalku! Odpoczywaj! Gratuluję fantastycznej roboty wykonanej w TVN! Chce się Was słuchać i oglądać. Buziaki Girl!

My również przyłączamy się do życzeń!

