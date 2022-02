Kim Jest Maura Higgins? Jej uroda powala na kolana!

Maura Higgins jest irlandzką osobowością telewizyjną, modelką i wpływową postacią w mediach społecznościowych.

Zajęła czwarte miejsce w piątej serii "Love Island" w 2019 roku. Od czasu show współpracowała z wieloma markami modowymi i makijażowymi. Była uczestniczką programu "Taniec na lodzie".

Gwiazda była także prowadzącą programu "This Morning" oraz "Glow Up".

Maura Higgins pochodzi z Ballymahon w hrabstwie Longford i nim stała się sławna, od 18 roku życia pracowała jako modelka. Przez pewien czas była fryzjerką w rodzinnym mieście, ale to nie to było jej życiowym powołaniem i pasją.

Teraz spełnia się właśnie jako rozpoznawalna celebrytka i modelka, a jej zdjęcia rozgrzewają wiernych fanów!

Maura Higgins i jej klucz do sukcesu. Gwiazda zachwyca zdjęciami

Patrząc na zdjęcia Maury Higgins, które zamieszcza w swoich mediach społecznościowych, trudno dziwić się temu, że została modelką.

Piękna 31-latka ma na swoim koncie wiele zachwycających sesji zdjęciowych, a niemal każda stylizacja wybrana przez projektanta, czy fotografia, leży na niej perfekcyjnie.

To wszystko za sprawą zniewalającej figury Maury Higgins. Wystarczy spojrzeć na doskonałe proporcje modelki, ale też należy docenić ciężką pracę, jaką wkłada ona niemal każdego dnia w to, by tak wyglądać.

Maura Higgins jest stałą bywalczynią siłowni, kocha uprawiać sport, a także prowadzi zbilansowaną dietę. Efekty widać gołym okiem!

Ostatnio modelka zachwyciła fanów stylizacją — czarny kusy top z długimi rękawami, odsłaniał umięśniony brzuch, a dopasowana do kompletu spódnica, podkreślała wąską talię celebrytki i odsłaniała jej imponujące nogi.

Nic więc dziwnego, że w komentarzach pod zdjęciem posypały się komplementy, jednak nie zawsze one padały w kierunku Maury...

Kompleksy Maury Higgins. Walczyła z nimi przez lata

Okazuje się, że Maura Higgins nie zawsze była zadowolona ze swojego wyglądu. Piękna modelka miała kompleks na punkcie swojego biustu.

Był on też tematem kąśliwych komentarzy złośliwych osób, które otwarcie mówiły modelce, że powinna przytyć.

Ona jednak zwalczyła swoje kompleksy i wbrew panującej modzie, nie poddała się zabiegowi powiększenia biustu.

"Nie potrzebuję operacji piersi, ponieważ czuję się seksownie z ich rozmiarem. Nie będę przejmowała się teraz komentarzami obcych mi ludzi. Ale jeśli taka operacja ma pomóc komuś innemu poczuć się pewniej, to niech to zrobi. Ja osobiście byłabym przerażona operacją" - powiedziała Maura Higgins w rozmowie z "The Sun".

