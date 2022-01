Meghan Markle i książę Harry sprzedają dom?

Gdy w listopadzie 2019 roku Meghan Markle i książę Harry wraz z synkiem Archiem wyjechali w podróż do Kanady, wszyscy myśleli, że to po prostu długi urlop książęcej pary.

Neil Patrick Harris dostał od męża... wypchane repliki ich psów Ku zdziwieniu wielu, Meghan i Harry zostali w Kanadzie, a rodzina królewska wpadła w popłoch. Media rozpisywały się wówczas o rozłamie w monarchii i o wojnie Harry'ego i jego żony z resztą rodu.



Oni jednak po woli realizowali własny plan, który tworzyli miesiącami. Po chwilowym oddechu w Kanadzie, polecieli do Stanów Zjednoczonych. Tam czekała na nich matka Meghan Marklem a żona Harry'ego poczuła, że odżyła, gdy wróciła do domu.



Para kupiła piękną willę w Montecito, w ekskluzywnej dzielnicy sław. Dom zachwycał, a oni wydawali się być niezwykle szczęśliwi.

Okazuje się jednak, że Meghan i Harry nie mają zamiaru zostać w willi marzeń na zawsze! Po 18 miesiącach od wprowadzenia się tam, jak donosi "Daily Mail" para pragnie sprzedać willę i szukać nowego miejsca dla siebie.



Jak podaje źródło tabloidu, Meghan Markle i jej mąż nie byli zachwyceni tym miejscem, otoczenie nie przypadło im do gustu.



"Myślą o sprzedaży tego domu, ale oferta nie pojawi się na rynku oficjalnie z racji tego, kim są. Rezydencja zostanie pokazana jedynie osobom o potwierdzonym zapleczu finansowym i upewnieniu się, że to poważni nabywcy" - donosi gazeta.



Gdzie tym razem przeniosą się Sussexowie? A może jednak wrócą do Wielkiej Brytanii? To z pewnością byłoby kolejne przełomowe wydarzenie w ich życiu!

