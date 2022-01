Meghan Markle i Książę Harry planują budowę pałacu?

Meghan Markle i książę Harry nie dają spokoju rodzinie królewskiej, od której wyprowadzili się kilkanaście miesięcy temu. Tym razem głośno zrobiło się o roszczeniach Harry'ego względem monarchii.

Księżna Kate ma powody do obaw? Wyciekły jej maile do Harry'ego!

Książę Harry domaga się ochrony policji. Pójdzie do sądu?

Meghan Markle i książę Harry złożą życzenia księżnej Kate?!

Meghan Markle i książę Harry znów się wyprowadzają?! Meghan i Harry nie mogą liczyć na ochronę podczas przylotu do Wielkiej Brytanii. Jak ostatnio wyznał sam Harry, to uniemożliwia mu odwiedzenie rodziny wraz z żoną i dziećmi.



"Książę i księżna Sussex osobiście finansują prywatny zespół ochrony dla swojej, jednak nie jest ona w stanie odtworzyć niezbędnej ochrony policyjnej potrzebnej podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. W przypadku jej braku, książę Harry i jego rodzina nie są w stanie wrócić do domu" - czytamy w oświadczeniu rzecznika księcia Harry'ego.

Kontakty Harry'ego z resztą rodziny znów stają się napięte, a do tego wieści o planach, jakie ma Meghan Markle, mogą zaskoczyć samą królową Elżbietę II.



Okazuje się, że żona Harry'ego rozgląda się już od dłuższego czasu za nowym domem dla całej czwórki. Jednak żadna z gotowych już willi nie zachwyca Meghan. Jak głoszą plotki krążące w amerykańskich mediach, postanowiła ona wybudować własny pałac.



Ponoć początkowe plany budowy zakładają koszt... 100 milionów dolarów! Cena wprawia w osłupienie. W obecnej willi w Montecito Meghan i Harry mieszkają niecałe dwa lata, a i ona kosztowała ich sporych nakładów finansowych.



Reklama

Instagram Post

Zobacz również: Książę Harry domaga się ochrony brytyjskiej policji! Nie może wrócić do ojczyzny!





Kłopoty w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego

To, co może zastanawiać w obecnej sytuacji, to nastawienie Harry'ego. Okazuje się, że nie jest on fanem pomysłu żony o tak drogiej budowie.



"Harry nie krył zdumienia. Pomysł żony zupełnie go zaskoczył" - wyznał informator z otoczenia małżonków w rozmowie z "New Idea".



Czyżby wieściło to początek problemów w związku Meghan i Harry'ego?



"Mają wszystko, czego mogą chcieć na swojej posiadłości, w tym plac zabaw dla dzieci i kort tenisowy. On stara się zrozumieć, dlaczego ona jest ciągle niezadowolona" - czytamy w tabloidzie.

Zobacz również: Książę Harry i Meghan Markle wydali na fundację więcej, niż udało im się zebrać! Zaskakujące wyliczenia!





Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry przestali dogadywać się w związku? / Gotham / Getty Images