Księżna Kate to niekwestionowana ulubienica Brytyjczyków. Nie tylko poddani ją uwielbiają. Księżna ma fanów na całym świecie, a w tym roku mają oni szczególny powód do radości.

Ashley Graham w śmiałej sesji przed porodem Księżna Kate 9 stycznia będzie obchodzić 40. urodziny i w tym dniu może spodziewać się mocy życzeń z całego świata i mnóstwa niespodzianek.

O atrakcje tego szczególnego dnia z pewnością zadba mąż księżnej Kate, książę William i trójka ich dzieci - Charlotte, George i Louis, którzy z pewnością wzruszą mamę wyjątkowymi prezentami własnej roboty.



Księżna Kate cieszy się na ten moment i chociaż przybył jej kolejny rok, to wie, że może spędzić te chwile w gronie osób, które ją kochają i życzą jej jak najlepiej.



Wiele osób jednak zastanawia się, czy wśród życzeń znajdą się te od Meghan Markle i księcia Harry'ego.





Meghan Markle i książę Harry nie złożą życzeń księżnej Kate?

Przypomnijmy, że William i Kate nie żyją w najlepszych kontaktach z Meghan i Harrym. Mimo oficjalnych życzeń, które pojawiają się w mediach społecznościowych, na oficjalnych profilach rodziny królewskiej, może zabraknąć tych osobistych, składanych prosto z serca.



Ostatnio było głośno na temat maili księcia Harry'ego, które miał pisać do księżnej Kate. Ponoć nie brakowało w nich gorzkich słów i przekleństw, a ujawnić miała to sama Kate, by oczernić szwagra.



Ta sytuacja z pewnością nie wpłynęła najlepiej na kontakty całej czwórki, więc bardzo wątpliwe jest to, by Kate mogła oczekiwać w dniu urodzin ciepłych życzeń od Harry'ego i Meghan.



Także raczej nie wysłali prezentu dla Kate. Czy tak faktycznie będzie, okaże się 9 stycznia.

