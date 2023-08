Mery Spolsky zachwyciła nie tylko kreacjami. Jak poradziła sobie w roli prowadzącej?

Gwiazdy

Mery Spolsky to wokalistka, autorka teksów i kompozytorka młodego pokolenia. Jest ceniona za swój dystans, poczucie humoru i oryginalność. Tym razem po raz kolejny miała okazję sprawdzić się jako prezenterka wielkiego wydarzenia. Gwiazda poprowadziła jeden z koncertów na Top of The Top Sopot Festival. Jak sobie poradziła w tej roli?

Zdjęcie Mery Spolsky stworzyła prowadzące trio z Marcinem Prokopem i Wojciechem Łozowskim / Paweł Wodzyński / East News