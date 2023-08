Spis treści: 01 Ewa Farna: kariera i życie prywatne

02 Ewa Farna zrobiła furorę w lateksowych kozakach. Stylizacja zrobiła furorę

Ewa Farna zaczęła karierę w wieku 12 lat. Zadebiutowała wówczas na czeskim rynku muzycznym - w Polsce stała się popularna trochę później. Muzyczną przygodę w naszym kraju zaczęła od wydanego w 2007 roku albumu "Sam na sam", z którego pochodził hit "Tam gdzie nie ma dróg". Krążek był polskojęzycznym odpowiednikiem czeskiego "Měls mě vůbec rád".

Zobacz też: Ewa Farna pochwaliła się nową fryzurą. Ale metamorfoza!

Reklama

Ewa Farna: kariera i życie prywatne

Zdjęcie Ewa Farna to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce i Czechach / Niemiec / AKPA

Kolejne albumy tylko potwierdziły jej wielki talent - "Cicho" i "EWAkuacja" zyskały u nas ogromną popularność, a przeboje takie jak "Cicho" czy "Bez łez" nucił chyba każdy z nas. Jej kariera trwa nieprzerwanie do dziś, czego dowodem jest również ostatni występ podczas Top of the Top Sopot Festival.

Farna w ostatnich latach zajmowała się nie tylko muzyką. Była jurorką w kilku programach telewizyjnych w Polsce i Czechach. Były to m.in. "X Factor" czy "Idol". Prywatnie Farna jest żoną Martina Chobota, za którego wyszła za mąż w 2017 roku. Piosenkarka w 2019 roku po raz pierwszy została mamą - na świat przyszedł wówczas synek pary, Artur. W 2022 roku parze urodziła się córeczka Ella.

Dyskografię artystki zamyka póki co album "Umami" z 2022 roku (wydanie polskie). To z niego pochodził utwór "Ciało", który porusza ważny temat: akceptację swojego ciała i zmian, na które nie mamy wpływu.

Ku uciesze fanów, Ewa Farna była jedną z gwiazd tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. W ramach koncertu Summer Vibes zaśpiewała "Ulubioną rzecz" i "Na skróty". Piosenkarka nie zawiodła i prócz muzycznych doznań zaserwowała również stylizację, która zrobiła furorę. Było oryginalnie, kreatywnie i z kolorem!

Zobacz też:

Ewa Farna była oburzona zachowaniem pielęgniarki. "Wkurzyłam się"

Tak Ewa Farna szykowała się do 30. urodzin

Ewa Farna zrobiła furorę w lateksowych kozakach. Stylizacja zrobiła furorę

Zdjęcie Ewa Farna na sopockiej scenie / Pawel Wodzynski/East News / East News

Ewa Farna zaprezentowała się w długiej, fantazyjnej marynarce w odcieniach zieleni i fioletu. Założyła pod nią kremową mini sukienkę, która wyeksponowała jej nogi. Mocnym punktem stylizacji były również lateksowe kozaki sięgające nad kolano. Oryginalną stylizację uzupełniła okrągłymi kolczykami. Trzeba przyznać, że Ewa Farna pod względem modowym również zrobiła niemałe show. Uwagę zwracała też fryzura gwiazdy - Farna splotła włosy w długi warkocz.

Jak wam się podoba w takiej stylizacji?

Zdjęcie Ewa Farna w oryginalnej stylizacji / Pawel Wodzynski/East News / East News

***