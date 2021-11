Michał "Misiek" Koterski i Marcelina Leszczak. Znów są razem?

Michał "Misiek" Koterski i Marcelina Leszczak nie przestają zaskakiwać swoich fanów, którym naprawdę trudno jest połapać się w tym, co tak naprawdę ich łączy. Wciąż rozstają się i wracają do siebie i, choć ostatnio wydawało się, że to już naprawdę koniec, a artysta zaczął pokazywać się z nową dziewczyną, ta relacja bardzo szybko się zakończyła. Michał Koterski pochwalił się natomiast fanom na Instagramie zdjęciem z... matką swojego dziecka. Czyżby on i Marcelina Leszczak znowu byli razem?

Zdjęcie Michał "Misiek Koterski" niedawno jeszcze był zakochany w Dagmarze Bryzek, a teraz znów chętnie pokazuje się z Marceliną Leszczak / Artur Zawadzki / Reporter