"Rozważę SUBIEKTYWNIE przykład jakby to było, gdyby Madonna (jest tu tylko przykładem nas wielu, kobiet po półwieczu, czy szóstej dziesiątce) zaskoczyła kompletnie innym wizerunkiem. Spokojnym, klasycznym, np. męski garnitur w damskim wydaniu bez insygniów królowej na wierzchu, włosy upięte na gładko, dobry makijaż i tyle. Gdyby wrzuciła klasę zamiast udowadniania, że nadal jest gorąca" - docięła piosenkarce Eva Minge.

Na tym nie poprzestała, zaznaczając że według niej Madonna "gorąca nie jest". Podobnie, jak inne kobiety w podobnym wieku. "Jak bardzo byśmy nie chciały walczyć z upływem czasu i udowadniać, ze nasze ciało jest nadal max trzydzieści plus, to nie jest. I nie pomogą białe welony czy inne firanki, bo stajemy się wówczas karykaturalne, a nie oryginalne" - stwierdziła Eva Minge.

Projektantka zauważyła ponadto, że "czas można podkreślić, złagodzić, ale nie oszukać" i bardzo by chciała, żeby kobiety w jej wieku i starsze (ona sama ma 54 lata) były "piękne, nie śmieszne". Poza tym jej zdaniem zawsze pojawi się na imprezie ktoś, kto ją "skradnie". Tak, jak w tym przypadku Meghan Fox, która - przypomnijmy - również wystąpiła w kreacji, która więcej odsłaniała niż zasłaniała.

Ewa Minge krytykuje Madonnę. Fani podzieleni

Minge podsumowała swój wpis słowami, że chciałaby nie czuć zażenowania, patrząc na kobiety w wieku "bardzo dorosłym", na co jej followersi zareagowali dwojako. Wielu zgodziło się z projektantką, że styl Madonny jest żenujący. Inni wyrazili oburzenie.

Dziwnie się czyta takie słowa od osoby o takim wyglądzie i przebytej drodze, jak Pani. Większe "perełki" można spotkać codziennie na ulicy, niemniej jednak niech każdy nosi się jak chce. W zgodzie z samym sobą i bez rozpatrywania tego u innych

- napisała jedna z internautek.

"Nie zauważyłam, abym ganiała z gołym tyłkiem po czerwonym dywanie, a jeżeli mowa o moim wyglądzie, to nie oceniałam wyglądu a strój" - odcięła się od razu Minge. Internauci nie uznali jednak wątku za zakończony. ",+Czas można podkreślić, załagodzić, ale nie oszukać+ to są Pani słowa, więc po co Pani tyle zabiegów z medycyny estetycznej?" - próbowała kontynuować inna internautka. Na to Minge już nie odpowiedziała.

Sama Madonna do pretensji Evy Minge się nie odniosła. Godzinę później na swoim profilu opublikowała za to sporo kolejnych zdjęć z gali Met. Swój post podpisała: "My Own private Met Gala". Co na to Eva Minge?

