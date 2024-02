Mira Zimińska - Sygietyńska, a właściwie Marianna Magdalena Zimińska-Sygietyńska , z domu Burzyńska urodziła się 22 lutego 1901 roku w Płocku. Jej życie od początku nierozerwalnie związane było z teatrem - matka była bileterką i bufetową, a ojciec dekoratorem. Ona sama zadebiutowała na scenie w wieku zaledwie siedmiu lat, wcielając się w rolę dziecka w spektaklu "Ich czworo" Gabrieli Zapolskiej. Debiut ten spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów i włodarzy teatru, więc Mira szybko zaczęła dostawać kolejne role. Następnym krokiem była wyprowadzka do Radomia, gdzie przyszła gwiazda związała się z Teatrem Polskim. Tam wypatrzył ją i zaangażował jeden z właścicieli warszawskiego teatrzyku Qui Pro Quo - jednego z najpopularniejszych polskich kabaretów dwudziestolecia międzywojennego. Mira występowała w nim do 1939 roku i zapracowała sobie na miano jednej z "trzech gracji" polskiego kabaretu, obok Hanki Ordonówny i Zuli Pogorzelskiej.

Mira Zimińska dość szybko pokochała też wielki ekran. Zadebiutowała jeszcze w epoce kina niemego, występowała głównie w rolach komediowych w takich produkcjach jak np. "Ada to nie wypada", "Papa się żeni" czy "Manewry miłosne". Łącznie zagrała w dziewięciu filmach, choć zazwyczaj nie kreowała w nich głównych ról. Ważniejsze były dla niej występy na scenach poważnych teatrów takich jak np. Teatr Mały Arnolda Szyfmana czy Ateneum Stefana Jaracza.

Mirę uwielbiali za to sprzedawcy samochodów i w zamian za reklamę, oferowali jej duże upusty. Gwiazda kochała auta z wzajemnością - chętnie brała udział w rajdach samochodowych, które kończyła na zaskakująco wysokich lokatach. Jak pisze Koper, udało się jej nawet raz pokonać samego księcia Eustachego Sanguszkę, wielkiego wielbiciela sportów motorowych.

Mira budziła spore emocje nie tylko wśród widzów i wielbicieli, ale również mężczyzn, z którymi pracowała. Pierwszy raz wyszła za mąż w wieku zaledwie 16 lat, a jej wybrankiem był Jan Grzegorz Zimiński, nauczyciel śpiewu, prowadzący orkiestrę płockiego teatru. Małżeństwo rozpadło się jednak krótko po przeprowadzce do Warszawy, w 1920 roku, choć oficjalny rozwód Mira dostała dopiero trzynaście lat później. Kolejnym mężczyzną w jej życiu, żonatym zresztą, był tajemniczy Wiktor K, z którym podróżowała po świecie i zbierała cenne doświadczenia. Mniej więcej w tym samym czasie w jej domu zaczęli pojawiać się Tuwim, Iwaszkiewicz i Sygietyński. Ten ostatni miał odegrać w przyszłości wyjątkowo ważną rolę w jej prywatnym i zawodowym życiu.

Póki co jednak Zimińska skupiała się na pracy - w latach 1928 - 38 była aktorką dramatyczną i komediową w warszawskich teatrach: Polskim, Ateneum i Kameralnym. W 1934 roku redagowała kolumnę satyryczną "Duby smalone" w "Kurierze Porannym" i wraz ze Stefanem Jaraczem i Karolem Bendą prowadziła Teatr Aktora. Wielką miłością Miry była muzyka. Artystka nagrywała dla Syreny Rekord, Columbii oraz Polskich Nagrań. W 1938 roku występowała z programem estradowym z samym Eugeniuszem Bodo. I wtedy wybuchła wojna.

Gdy ją uwolniono (walczył o to wspomniany wcześniej Tadeusz Sygietyński) zaczęła występować w tak zwanych jawnych teatrach np. w "Złotym Ulu", mieszczącym się przy Nowym Świecie 19. Pojawiała się również na innych kolaboracyjnych scenach, co jednak w późniejszych latach pomijane było milczeniem. Zapewne dlatego, że Mira przez cały ten trudny czas mocno manifestowała swój patriotyzm, zaangażowała się też w powstanie warszawskie. Zimińska była pielęgniarką w szpitalu, występowała również w Teatrze Frontowym AK.

Po upadku powstania trafiła do obozu w Pruszkowie, skąd przeniesiono ją do Tarczyna. Do Warszawy wróciła z Sygietyńskim u boku. Już na zawsze mieli pozostać nierozłączni.