Moja ukochana babcia i jej prawnuczek. Rozczuliło mnie to dzisiaj, ile radości daje jej Leoś i to jak się do siebie uśmiechali nawzajem. Leoś jeszcze nie wie jakim jest szczęściarzem, że ma taką cudowną prababcie. To właśnie babcia uczyła mnie empatii i czułości a dziadek bycia silną. Jesteś kochany przez nas wszystkich synku