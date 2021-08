"To był piękny, taneczny, śpiewający i długi weekend. Cudowny ślub, wesele do białego rana, niektórym udało się nawet dotrzeć na poprawiny. Klimat jak za dawnych czasów. Czułam się wyśmienicie mogąc spotkać się z rodziną i odwiedzić moje rodzinne strony Łąkte Dolną, Żegocinę, gdzie spędziłam całe swoje dzieciństwo. Uwielbiam klimat wesel, pyszne jedzenie, orkiestra grająca do świtu" - napisała Monika Chwajoł pod zdjęciem na swoim profilu.