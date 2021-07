Natalia Oreiro urodziła się w 1977 roku w Urugwaju i od najmłodszych lat wykazywała wiele talentów. Jako ośmiolatka pobierała lekcje aktorstwa, a kilka lat później miała już na koncie kilkadziesiąt reklam, zrobionych dla takich marek jak Coca Cola czy Johnson & Johnson. Natalia uczyła się śpiewu, pojawiała się w popularnych telenowelach argentyńskich, ale prawdziwą popularność przyniosła jej rola w serialu "Zbuntowany anioł".

Równolegle do kariery aktorskiej, Natalia rozwijała również karierę muzyczną. Piosenka "Cambio dolor" odniosła międzynarodowy sukces, a kolejne single "Milagros" spotykały się z ciepłym przyjęciem fanów na całym świecie. Wydany w 2000 roku album "Tu veneno" otrzymał nawet nominację do latynoskiej nagrody Grammy.



Natalia Oreiro odniosła ogromny sukces także w Polsce. Fani pokochali ją tak bardzo, że gwiazda od czasu do czasu pojawia się w naszym kraju - ostatnio mogliśmy ją podziwiać podczas Sylwestra w 2019 roku. Aktorka wciąż pojawia się na dużym ekranie i nagrywa. Obecnie współpracuje z zespołem Bajofondo, grającym tango argentyńskie i promuje serial "Santa Evita", w którym wcieliła się w rolę samej Evity Peron.



Natalia Oreiro jest nie do poznania. Wygląda jak Gwen Stefani

Natalia Oreiro wciąż zaskakuje fanów nowymi projektami. Teraz pochwaliła się na Instagramie, że widzowie będą mogli zobaczyć ją w urugwajskiej edycji "Mam talent". Program, w którym posiadacze różnorakich talentów prezentują je jury i zgromadzonej publiczności cieszy się sławą na całym świecie. Bez wątpienia więc latynoska edycja "Mam talent" będzie telewizyjnym hitem i pozwoli Natalii Oreiro przypomnieć o sobie starszym fanom.

Natalia Oreiro zamieściła właśnie na Instagramie zdjęcia z nagrań. Pozuje na nich w seksownym garniturze w odcieniu fuksji, z szerokimi, modnymi w latach 90. poduszkami na ramionach. Gwiazda ma gładko zaczesane i upięte w kucyk włosy, mocno wytuszowane rzęsy i do złudzenia przypomina teraz Gwen Stefani. Efekt? Fani są wręcz oczarowani metamorfozą serialowej Milagros. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

