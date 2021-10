Natalia Siwiec w ogniu krytyki

Natalia Siwiec od czasu do czasu wzbudza kontrowersje w mediach. Wszystko za sprawą zdjęć, jakie publikuje, sposobu życia, czy stylu w jakim wychowuje swoją córkę.

Tym razem gwieździe oberwało się za to, że opublikowała zdjęcie w swoich mediach społecznościowych, do którego pozuje w płaszczu wykonanym z naturalnej skóry.



Wcześniej Siwiec wielokrotnie podkreślała, że dobro zwierząt jest dla niej ważne. Jej fani to zapamiętali i nie spodobała im się sprzeczność między tym, co deklarowała niegdyś celebrytka, a co pokazała na zdjęciu.



"A podobno jesteś animal cruelty? Hipokryzja. No cóż, ale kasa na koncie musi się zgadzać. Żałosne, że ludzie dla pieniędzy zrobią wszystko. Nawet poglądy szybko zmieniają", "Tak piękna, tylko ten płaszcz z naturalnej skóry na osobie, która jest wegetarianką", "Myślałam, że jesteś przeciwna animal cruelty? Dlaczego nie jesz mięsa, a promujesz produkty ze skóry?" - można przeczytać pod zdjęciem Natalii Siwiec.



Natalia Siwiec przerwała milczenie

Modelka postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty, a słowa internautów widocznie ją zabolały:



"Po pierwsze, jestem pescowegetarianką i nie noszę futer. Zwracam też uwagę na to czy kosmetyki są ‘cruelty free’ i to jedyne deklaracje, które komunikowałam. Produkty uboczne jedzenia mięsa nadal noszę (może oczywiście się to zmienić), czyli np. buty skórzane, płaszcze, torebki […]. Można to każdego dnia zauważyć na moim Instagramie" - napisała w komentarzu pod swoim zdjęciem Natalia Siwiec.

Fanom nie tylko nie spodobało się to, że Natalia nosi naturalną skórę, ale także to, że pokazała na swoim InstaStories płaczącą córkę. Zamiast uspokoić dziecko i okazać mu wsparcie, gwiazda uparcie ją nagrywała.



Niektórym takie zachowanie mogło nie przypaść do gustu, ale gwiazda raczej nie przejmuje się opinią innych i prowadzi swoje media społecznościowe tak, jak uważa to za słuszne.

