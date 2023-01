Nicole Scherzinger - amerykańska piosenkarka, aktorka i tancerka, znana głównie jako wokalistka nieistniejącego już zespołu Pussycat Dolls, postanowiła ostatnio pochwalić się swoimi tanecznymi umiejętnościami. Idealną okazją ku temu była sylwestrowa noc, na której jak można było zaobserwować w mediach społecznościowych, bawiła się szampańsko.

Na profilu, który obserwuje ponad 5 mln internautów, gwiazda opublikowała wyjątkowe nagranie, którym zachwycają się jej fani. Być może nie przypuszczała, że filmik błyskawicznie stanie się hitem w sieci.

Nicole Scherzinger w gorącym tańcu sylwestrowym. Fani oniemieli

Celebrytka świętowała nowy rok z narzeczonym Thomem Evansem. Zakochani wybrali się do eleganckiego lokalu, gdzie jak widać bawili się fantastycznie. Nicole w jasnej, obcisłej, wyciętej na plecach sukience z dodatkiem piór zdaniem internautów prezentowała się wspaniale. Nie mogła nie wykorzystać okazji, by podczas szaleństwa sylwestrowej nocy pochwalić się swoimi umiejętnościami tanecznymi. Oprócz popisów z partnerem postanowiła również wystąpić solo i pokazać, co potrafi.

Na nagraniu, które opublikowała na swoim Instagramie widzimy jak w gorących, seksownych ruchach wywija się na podeście. Nie zabrakło charakterystycznego dla jej tanecznego stylu potrząsania pośladkami. Filmik prezentujący wygibasy Scherzinger zyskał mnóstwo polubień i komentarzy, a internauci nie mogą wyjść z podziwu. Opublikowane zaledwie kilka godzin temu nagranie w sieci jest już hitem. Wam też się podoba?

