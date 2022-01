Nazywano go "reżyserem mody", bo dosłownie każdy jego pokaz urastał do rangi prawdziwego spektaklu. Nic dziwnego, bo sam w 1962 roku wstąpił w szeregi baletu strasburskiej Opéra National du Rhin i poznał tam tajniki tańca i pracy z ciałem, zakochał się w bogatych kostiumach i mocnej charakteryzacji. Thierry Mugler był ikoną wysokiego krawiectwa.

Nie żyje Thierry Mugler. Co wiemy o reżyserze mody?

Thierry Mugler urodził się 21 grudnia 1948 roku we Francji. Swoją karierę zaczynał jako klasyczny tancerz baletowy, ale ostatecznie zdecydował, że swoją przyszłość chce związać z modą. Zresztą, już w wieku 14 lat uszył koleżance swoją pierwszą sukienkę... Mugler uczęszczał do Decorative Arts School, a w wieku 24 lal zaczął podróżować po całym świecie.

Thierry Mugler wrócił do Francji, osiadł w Paryżu i zaczął pracować jako projektant dla butiku „Gudule”. Zanim skończył 27 lat współpracował już z największymi domami mody w stolicy Francji, ale także w Londynie czy Barcelonie.

1973 roku Thierry Mugler stworzył swoją pierwszą kolekcję o nazwie „Café de Paris”, a pięć lat później otworzył pierwszy butik w Paryżu „Place des Victoires”.

Na przełomie lat 80. i 90. Mugler stał się międzynarodowej sławy projektantem, a w jego projektach chodziły takie gwiazdy jak Diana Ross, Ivana Trump czy Jerry Hall. Współcześnie jego fankami były także Lady Gaga czy Kim Kardashian.

Thierry Mugler kochał modę, ale był także utalentowanym reżyserem. W 1992 roku wyreżyserował teledysk do przeboju George'a Michaela "Too Funky" z udziałem m.in. Lindy Evangelisty czy Tyry Banks. Swoje modelki posyłał na wybieg przebrane za fantastyczne istoty - trochę niebezpieczne, ale pewne swojej siły i ekstrawaganckie. Kochały go takie gwiazdy modelingu jak Eva Herzigova, Karen Mulder czy Elle Macpherson. Choć już dwie dekady temu odszedł oficjalnie na emeryturę, to wciąż projektował. Tworzył dla Beyoncé, Lady Gagi i Kim Kardashian.

Prywatnie Thierry Mugler był zdeklarowanym homoseksualistą. Jego pasją była kulturystyka.

