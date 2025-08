Rooibos, czyli czerwonokrzew afrykański to roślina z rodziny bobowatych, występująca tylko w jednej części świata. To góry Cederberg w Republice Południowej Afryki. Roślina ma malutkie, igiełkowate listki w zielonym kolorze. Po zbiorach zostają one rozdrabniane, poddawane procesowi fermentacji i suszenia.

Jak parzyć herbatę rooibos? Potrzebne ci będą 1-2 łyżeczki suszu. Należy je zalać ok. 200 ml gorącej wody i parzyć przez ok. 10 minut. Do naparu możesz dodać cytrynę czy miód - w takiej postaci smakuje równie dobrze. Co ciekawe, to też dobra baza do zimnych napojów np. z cynamonem czy wanilią.