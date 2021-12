Królowa Elżbieta II nie wypełni świątecznej tradycji

Co roku w Boże Narodzenie rodzina królewska spotyka się na obiedzie wydawanym przez królową Elżbietę II i wspólnie spędza ten wyjątkowy czas świąt.

Królowa wraz z najbliższą rodziną biesiaduje w posiadłości we wsi Sandringham, ale wcześniej, przed wyruszeniem do tego miejsca w Pałacu Buckingham organizowany jest świąteczny obiad.



To wówczas spotyka się z dalszą rodziną, a całe przedsięwzięcie jest zorganizowane z rozmachem i przepychem. W tym roku obiad miał być jednak wydany nie w Pałacu Buckingham, a w Zamku w Windsorze, gdzie niemal od początku wybuchu pandemii królowa spędza czas.



Jednak do wydarzenia w ogóle nie dojdzie. Jak podają brytyjskie media, królowa Elżbieta II odwołała świąteczne spotkanie ze względu właśnie na wzrost zachorowań i rozprzestrzeniający się nowy wariant koronawirusa - Omikron.



To już drugi raz kiedy królowa odwołuje świąteczny obiad. W tamtym roku sytuacja wyglądała podobnie. Wówczas królowa spędziła ten czas tylko z mężem - księciem Filipem - i były to ich ostatnie wspólne święta.



Jak dokładnie w tym roku będzie wyglądać reszta świątecznych dni u królowej? Tego jeszcze nie wiadomo.

