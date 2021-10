Z roku na rok rośnie liczba osób, które rezygnują z jedzenia mięsa i wszelkich produktów odzwierzęcych. W Wielkiej Brytanii weganie stanowią 3 proc. społeczeństwa, w Polsce około 1,6 proc. Na podobny krok zdecydowała się niedawno gwiazda telewizyjnych programów kulinarnych i autorka wielu książek kucharskich Nigella Lawson. Teraz zdradziła w rozmowie z "The Sunday Times", że w jej przypadku wegańska dieta w ogóle się nie sprawdziła.

61-letnia gwiazda wyznała, że choć lubi warzywa i szanuje poglądy tych, którzy są na diecie roślinnej, ona sama nie jest w stanie zrezygnować z jedzenia mięsa. I dodała, że ludzie powinni jeść mięso, ponieważ "mają zęby stworzone do mięsa": "Jeśli o mnie chodzi, chcę jeść właściwe jedzenie i nie chcę nikogo pouczać. Jednak kurczowo trzymam się tego, że mamy zęby stworzone do jedzenia do mięsa, więc to naturalne, że chcemy je jeść. Wiem, że to argument, z którym weganie się nie zgadzają... Szanuję to stanowisko" - powiedziała gwiazda telewizji. Opowiedziała też o tym, jak wyglądała jej krótka przygoda z weganizmem. Po dwóch tygodniach diety roślinnej Lawson poczuła tak nieodpartą potrzebę zjedzenia jajek, że złamała się i zrezygnowała z dalszego wykluczania ich ze swojego menu. Ostatecznie eksperyment z wegańską dietą określiła jako "bardzo wyczerpujący".

Nie oznacza to jednak, że Nigella Lawson nie widzi potrzeby zmiany sposobu odżywiania się. Przyznała, że w przyszłości chętnie ograniczy spożycie mięsa, bo chciałaby przyczynić się w ten sposób do ochrony środowiska. To plan na przyszłość, bo teraz gwiazda na Instagramie publikuje przepisy zdecydowanie nie dla wegetarian ani tym bardziej dla wegan. Jednym z ostatnich odkryć prowadzącej program "Nigella: At My Table" są pulpeciki z kaszanki w sosie pomidorowym oraz polski "Smalec Wyborowy", którego zdjęcie umieściła w jednym z ostatnich postów.

***

