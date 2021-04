Niektóre gwiazdy mają sporo wolnego czasu i starają się wypełniać go rozrywkami. Zagraniczne celebrytki takie jak, Daphne Joy, czy Demi Rose znalazły nowe hobby, którym ostatnio podzieliły się z fanami.

Zdjęcie Demi Rose znalazła nowe hobby / Ricky Vigil Moran / Getty Images

Są piękne, bogate i mają sporo wolnego czasu. Takie życie brzmi jak marzenie? Z pewnością niektórym gwiazdom można wiele pozazdrościć, jak chociażby możliwości realizacji najdroższych i najbardziej wyszukanych hobby.

Celebryci kochają podróżować i cieszyć się nowymi doświadczeniami.



Wśród hobby znanych osób króluje jazda konna, narciarstwo, gra w tenisa, czy sztuki walki.



Dwie piękne gwiazdki - Daphne Joy, która była partnerką 50 Centa i brytyjska modelka o kolumbijskich korzeniach - Demi Rose, zapragnęły spróbować jazdy na skuterze wodnym.



Najwidoczniej szybkość i odrobina adrenaliny to coś, co przyciągnęło te dwie piękności do tej aktywności.



Daphne i Demi pochwaliły się zdjęciami na tych maszynach w mediach społecznościowych i trzeba przyznać, że wyglądają na nich bardzo gorąco!





