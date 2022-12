Izabella Krzan zyskała popularność za sprawą wygranej w konkursie Miss Polonia 2016. Ten sukces otworzył jej bramę do medialnej kariery, która trwa do dziś. Modelka była już między innymi reporterką "Pytania na śniadanie", by trafić kolejno do teleturnieju "Koło fortuny". Dziś możemy oglądać ją u boku Tomasza Kammela w "Pytaniu na śniadanie", gdzie zastąpiła Marzenę Rogalską, która nieoczekiwanie po 12 latach odeszła z TVP.

Izabella Krzan zmieniła fryzurę. Po długich kosmykach nie ma już śladu

Telewizyjne występy sprawiły, że Izabella Krzan zyskała spore grono oddanych fanów. Postanowiła więc kuć żelazo póki gorące i zainwestować swój wolny czas w media społecznościowe, gdzie pozostaje w stałym kontakcie z internautami. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 276 tys. osób.

Reklama

Gwiazda chętnie publikuje w sieci zdjęcia ukazujące jej codzienność. Nie stroni od fotografii, na których pozuje w skąpych bikini, prezentując tym samym idealną figurę. Niejednokrotnie jest również inspiracją dla kobiet w kwestii doboru stylizacji. Tych na jej profilu nie brakuje.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Paulina Sykut-Jeżyna zmieniła fryzurę przed sylwestrem. Powróciła do swojego ulubionego koloru

Izabella Krzan już tak nie wygląda! Zdziwienie?

Izabella Krzan nie powiedziała jeszcze w tym roku ostatniego słowa. Niedawno gwiazda wprawiła w osłupienie swoich fanów, publikując zdjęcie wprost z salonu kosmetycznego. Podłoga zasypana obciętymi kosmykami włosów jest dowodem na to, że głowie modelki doszło do prawdziwej rewolucji.

Zdjęcie Izabella Krzan zmieniła fryzurę. Po długich kosmykach nie ma już śladu / screen / Instagram

Mimo iż gwiazda nie pochwaliła się jeszcze ostatecznym efektem wizyty u fryzjera jej fani mają już podejrzenia. Kiedy na instagramowym profilu celebrytki pojawiły się nowe zdjęcia szybko dostrzegli, że na jednym z nich gwiazda ma zdecydowanie krótsze włosy.

Instagram Post Rozwiń

Jak naprawdę wyglądają nowe włosy Izabelli Krzan? Tego dowiemy się najprawdopodobniej podczas sylwestrowego koncertu, który gwiazda poprowadzi w TVP.

Zobacz również: Magdalena Narożna pozuje w bikini na Islandii!