Joanna Racewicz , polska dziennikarka, uwielbia prócz swojej pracy w telewizji, działać także w mediach społecznościowych. To tutaj najczęściej dzieli się swoimi przemyśleniami ze swoimi obserwatorami, a także uchyla rąbka tajemnicy dotyczącej swojej prywatności.

Na jej profilu pojawiają się prywatne wpisy i zdjęcia pokazujące życie gwiazdy, a także chociażby jej zamiłowanie do mody, czy pielęgnacji. Tym razem Joanna Racewicz zaskoczyła fanów nieco odmienionym wyglądem .

Możliwe, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia natchnęły gwiazdę do drobnej zmiany i tym razem postawiła ona na nieco odmienny wariant fryzury z grzywką. Joanna Racewicz przeważnie odsłania swoje czoła, zaczesując włosy do tyłu, nadając im więcej objętości.

Tym razem łagodnie opadająca na czoło grzywka dodała Joannie nieco delikatności i kobiecości. To jednak nie wszystko, czym w tym roku Racewicz zaskoczyła swoich obserwatorów.

"Najpiękniejszy czas - słychać z każdej strony. Wszędzie ckliwe kolędy. Potrafią uskrzydlać, gdy serce ogrzane miłością. Mogą ranić do granic, kiedy nikt nie czeka. Życzenia <Wesołych Świąt> zgrzytają fałszem. Gotowym formatem <do każdego>, bo tak łatwiej. Przytulam wszystkich, którzy próbują przetrwać dyktaturę wszechogarniającej szczęśliwości. Byłam po obu stronach. W obu perfekcyjna. Obie mijają. Jak wszystko. Nic nie ma gwarancji na wieczność. Tak, gorzkie. Choć... to zależy..." - napisała Joanna Racewicz w najnowszym poście.