Błyskawiczne czeskie ciasteczka świąteczne. Goście poproszą o przepis

Święta Bożego Narodzenia w Czechach to czas pełen tradycji i zwyczajów. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego okresu jest pieczenie tradycyjnych ciasteczek. Przepisy na nie są często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Choć wiele osób eksperymentuje z nowoczesnymi recepturami, to niezmiennie od lat największą popularnością cieszą się rogaliki waniliowe, niedźwiedzie łapki, orzechowe rogaliki, orzeszki nadziewane kremem, koszyczki, gniazda os oraz imbirki. Mamy dla was przepis na tradycyjne rogaliki. Są pyszne!