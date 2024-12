Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji , co ma miejsce 1 marca. Takie rozwiązanie, ma zrekompensować seniorom m.in. wyższe ceny i koszty życia. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji wyniósł 12,12 proc., a w 2023 r. świadczenia zostały zwaloryzowane o 14,8 proc. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

W czerwcu br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że świadczenia w 2025 r. wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Oznaczałoby to, że kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie w 2025 r. z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto.