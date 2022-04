Po dodaniu dzisiejszego zdjęcia, dostałam ponad 30 wiadomości - jak to ja się strasznie oszpeciłam, jak to ja sobie twarz skrzywdziłam - i wiecie co? Gó**o prawda, niczego sobie nie skrzywdziłam, niczego sobie nie oszpeciłam. Bo dopiero teraz mogę powiedzieć, że wyglądam za****ście. Usta były moim największym kompleksem i nie widzę nic złego w tym, że je sobie powiększyłam. (...) Nie widzę sensu pisania mi, jakie to jest karygodne i bez sensu. Zajmijcie się swoim życiem.

napisała Olga