Pełnia w znaku Koziorożca, zwana pełnią Koźlego lub Burzowego Księżyca, to zderzenie logiki z emocjami. Koziorożec chce wszystko kontrolować, zachować twarz, utrzymać strukturę - ale Słońce w Raku, stojące naprzeciwko Księżyca, domaga się kontaktu z uczuciami, bliskości i bezpieczeństwa. Ta sprzeczność tworzy wewnętrzne napięcie, które u wielu osób wybuchnie z siłą niekontrolowanego gniewu lub łez.

Nie bez znaczenia są również inne aspekty, czyli układy astrologiczne. Wenus w trygonie do Plutona oraz w opozycji do Księżyca podkręca emocje w relacjach - zwłaszcza tych opartych na zależności. Uran zmienia znak, co zawsze niesie element szoku, niespodzianki, mentalnego przewrotu. Wszystko to razem tworzy obraz niestabilnego tła, które pełnia tylko spotęguje.

W tle działa też trygon Księżyca do Marsa - czyli napięcie łatwo przekształcić w działanie. Niestety, również w impulsywne, gwałtowne decyzje. Dobrze, jeśli będą one świadome. Gorzej, jeśli będą wynikiem wybuchu frustracji.

Te trzy znaki odczują zmiany astrologiczne najmocniej

Rak

Raki zostaną zmuszone do skonfrontowania się z tym, co dotąd tłumiły. W blasku pełni mogą na światło dzienne wyjść głęboko skrywane uczucia, prowadząc do poczucia braku zrozumienia czy obawy przed utratą emocjonalnego oparcia. To chwila na pozwolenie sobie na autentyczność, na łzy, jeśli są potrzebne, ale też na unikanie dramatycznych, impulsywnych decyzji - warto poczekać, aż emocje opadną.

Koziorożec

To właśnie w tym znaku znajdzie się Księżyc w czasie pełni. A to oznacza, że to Koziorożce będą zmuszone wyjść ze strefy chłodnej racjonalności i zmierzyć się z tym, co naprawdę czują. Tłumione emocje mogą wybuchnąć w najmniej spodziewanym momencie - w pracy, czy podczas konfrontacji z bliskimi lub partnerem. Osoby spod tego znaku mogą odczuć wewnętrzny bunt przeciwko obowiązkom lub rolom, które już ich nie definiują.

Byk

Choć teoretycznie pełnia nie dotyka Byków bezpośrednio, to jednak układ planet w tym czasie bardzo mocno ingeruje w ich obszar emocjonalny. Wenus - władczyni tego znaku - znajduje się w napięciach z Księżycem i Plutonem, a Uran właśnie opuszcza ich przestrzeń. To symboliczny moment przełomu. Wiele osób spod znaku Byka może poczuć potrzebę radykalnej zmiany w relacjach, uwolnienia się z toksycznych wzorców lub zmierzenia się z zazdrością i lękiem przed odrzuceniem.

Koźli Księżyc w Koziorożcu nie zostawi nikogo obojętnym. To czas, kiedy stare emocje będą domagać się uwolnienia, a dusza - autentyczności. Właśnie tak rodzi się wewnętrzna siła.

