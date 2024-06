Nie tylko kariera aktorki warta jest uwagi. Równie kolorowe było bowiem jej życie, które obfitowało w liczne przygody, w tym romanse, śluby i innego rodzaju miłosne zawiłości . Nic więc dziwnego, że Tyszkiewicz ma na ten temat sporo do powiedzenia i chętnie dzieli się z radami na temat relacji damsko-męskich.

- "Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając" - powiedziała ostatnio i tym samym dała do zrozumienia, że każda kobieta powinna wiązać się z ludźmi, którzy naprawdę ją kochają.