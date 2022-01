Nietypowe imiona dzieci gwiazd. Opozda

Joanna Opozda w niedawnym poście na Instagramie zdradziła, że jej synek, którego oczekują wraz z mężem Antonim Królikowskim, otrzyma imię Vincent. Internauci w większości pogratulowali wyboru i życzyli wszystkiego najlepszego przyszłym rodzicom.

Instagram Post

Jednak znalazła się także krytyczna opinia jednego z komentujących, który stwierdził, że takie imię nie pasuje do tych rodziców - Joanny i Antoniego. Opozda zareagowała na krytykę, odpisując na komentarz w następujący sposób:



Pozwól, że sami będziemy decydować, co do nas pasuje. Vincent i Antoni są pochodzenia łacińskiego, Joanna – hebrajskiego. Zupełnie jak Twoje, Michale. Jeśli chcesz więc coś bardziej polskiego, to najpierw sam musisz zmienić imię

Nietypowe imiona dzieci gwiazd. Skrzynecka

Kilka lat temu wyborem imienia dla dziecka zszokowali Katarzyna Skrzynecka i jej mąż Marcin Łopucki. Swoją córeczkę nazwali Alikia Ila. Imiona 10-letniej już dziewczynki z greckiego oznaczają krystaliczna, szczera, szlachetna.



Reklama

Instagram Post

Nietypowe imiona dzieci gwiazd. Gessler

Lara Gessler również wybrała nietypowe imię dla swojej córki urodzonej w 2020 roku. Dziecko nazywa się Nena. Jej matka wyznała swoją inspirację: "Żona Witkacego nazywana była Neną. Potem znalazłam to imię w kulturze rzymskiej i hebrajskie".



Co ciekawe, sama Gessler ma dość oryginalne imię, choć nie wszyscy wiedzą, że tak naprawdę córka znanej restauratorki nazywa się Aleksandra. Z kolei Lara to jej drugie imię, którym posługuje się na co dzień.



Instagram Post

Czytaj więcej:



Ciężarna Joanna Opozda ma problemy zdrowotne! Niepokojące wieści z domu Królikowskich!



Imię jak z filmu, czyli kinematograficzne inspiracje przyszłych rodziców