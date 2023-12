Oto jak Ibisz nazwał najmłodszego syna. To imię ma niezwykłe znaczenie

Czym zajmuje się Krzysztof Ibisz?

Krzysztof Ibisz to jeden z najbardziej znanych i cenionych w Polsce prezenterów telewizyjnych i dziennikarzy. Jest także aktorem, producentem oraz przedsiębiorcą. Mimo że ma już 58 lat trzyma się doskonale, przez co od lat mówi się żartobliwie, że z roku na rok, zamiast się starzeć, młodnieje. Dziennikarz doskonały wygląd zawdzięcza z pewnością nie tylko genom, ale także temu, że od lat prowadzi zdrowy tryb życia - stawia na wartościową dietę, a także aktywność fizyczną.

Reklama

Czytaj także: Krzysztof Ibisz zostanie tatą. Kto jeszcze ceni sobie późne ojcostwo?

Ile dzieci ma Krzysztof Ibisz?

W życiu prywatnym miewał wzloty i upadki - przed laty był dwukrotnie żonaty. Najpierw z dziennikarką Anną Zejdler, z którą ma syna - dziś 24-letniego Maksymiliana, potem z aktorką Anną Ibisz, która w roku 2006 urodziła mu drugą pociechę - Vincenta. Oba związki okazały się być nieudane, jednak Ibisz wciąż czekał na tę jedyną towarzyszkę życia. Po wielu latach poznał młodszą od niego o 27 lat modelkę - Joannę Kudzbalską, w której zakochał się bez pamięci. Zakochani długo utrzymywali swój związek w tajemnicy przed mediami. Gdy okazało się, że jego wybranką jest była uczestniczka programu "Top model", z którą Ibisz planuje wziąć ślub, zrobiło się o niej jeszcze głośniej.

Zdjęcie Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska są małżeństwem od dwóch lat / Artur Zawadzki/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Dziś 58-letni prezenter i 31-letnia modelka o wykształceniu medycznym, która w mediach społecznościowych promuje medycynę naturalną i holistyczne podejście do zdrowia, są szczęśliwymi rodzicami rocznego chłopca. Borys - bo tak ma na imię malec, przyszedł na świat we wrześniu 2022 roku.

Zobacz tez: Przepis na udany związek. Joanna i Krzysztof Ibiszowie u Katarzyny Zdanowicz

Gdy rodzice zamieścili w sieci post, publikując zdjęcia ze szpitala z noworodkiem wywołali w sieci ogromne poruszenie. Fanów zachwycił nie tylko widok malucha ale także imię, jakie otrzymał. Borys to dosyć rzadkie imię, jednak ostatnimi czasy zyskuje na popularności. Jakie jest jego pochodzenie i znaczenie?

Borys - najmłodszy syn Krzysztofa Ibisza. Jakie jest znaczenie tego imienia?

Borys to imię pochodzenia protobułgarskiego o wyjątkowym znaczeniu. Wiele źródeł mówi, że wywodzi się od słowiańskiego imienia Borysław, oznaczającego "walecznego i sławnego". Opisuje mężczyznę silnego i niezależnego, gotowego do niesienia pomocy innym. Imię Borys w Polsce nie należy do czołówki najchętniej nadawanych imion - spotyka się je dosyć rzadko, jednak w ciągu ostatnich lat zyskuje coraz większe zainteresowanie. W pierwszej połowie roku 2023 imię to zostało nadane 265 razy. W naszym kraju obecnie nosi je 19846 mężczyzn i chłopców (dane ze stycznia 2023).