Krzysztof Ibisz zostanie tatą. Kto jeszcze ceni sobie późne ojcostwo?

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Krzysztof Ibisz zaskoczył w weekend fanów informacją, że ponownie będzie ojcem! Prezenter zamieścił na Instagramie urocze zdjęcie ze swoją ukochaną, Joanną Kudzbalską, będące żywym dowodem na to, że oboje są bardzo szczęśliwi i niecierpliwie wyczekują narodzin potomka. To jednak także spore wyzwanie, bo choć trudno w to uwierzyć, Krzysztof Ibisz skończył już 57 lat.

Zdjęcie Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna Kudzbalska spodziewają się pierwszego dziecka / TRICOLORS/ / East News